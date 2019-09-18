2019-09-18T12:34:37+03:00
Дом. Семья

"Получил травму на высоковольтных проводах": в КБР помогают раненому соколу

Птица летает, но ходить не может
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: СОЦСЕТИ
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В Нальчике волонтеры за несколько часов собрали через соцсети деньги на обследование раненого сокола. Птица, как думают ветеринары, получила травму на высоковольтных проводах.

- Лапы повреждены, но летает, - говорят в приюте "4 лапы" в КБР. - На несколько дней взяли на выхаживание.

Красавцу придется потерпеть человеческую кампанию и пройти лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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