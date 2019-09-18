"Получил травму на высоковольтных проводах": в КБР помогают раненому соколу
Птица летает, но ходить не может
-Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
В Нальчике волонтеры за несколько часов собрали через соцсети деньги на обследование раненого сокола. Птица, как думают ветеринары, получила травму на высоковольтных проводах.
- Лапы повреждены, но летает, - говорят в приюте "4 лапы" в КБР. - На несколько дней взяли на выхаживание.
Красавцу придется потерпеть человеческую кампанию и пройти лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU