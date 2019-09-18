Бешеный огурец или плод императора: ставропольчанка вырастила удивительный фрукт
Жительница Труновского района вырастила в своем огороде экзотический овощ – момордику. В народе его называют индийским гранатом, бешеным огурцом и даже плодом императора.
Внутри ярко-желтого овоща находятся крупные семена в плотной оболочке, похожие на зерна граната.
Хозяйка ставропольской момординки Татьяна Лаптева живет в селе Донское. Выращивать необычные овощи – хобби 62-летней пенсионерки. Момординку она впервые увидела на картинке и решила «пригласить» на ставропольскую землю, «показать» ее местным яблокам и сливам.
Семена «индийского граната» Татьяна купила в сельском магазине. Необычный плод уже успели вкусить и оценить домочадцы ставропольчанки.
ИСТОЧНИК KP.RU