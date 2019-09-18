2019-09-18T14:42:30+03:00
Общество

Бешеный огурец или плод императора: ставропольчанка вырастила удивительный фрукт

В мякоти одного плода прячется около тридцати семечек
Ася АСРЯН
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фото: chudstavфото: chudstav
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Жительница Труновского района вырастила в своем огороде экзотический овощ – момордику. В народе его называют индийским гранатом, бешеным огурцом и даже плодом императора.

Внутри ярко-желтого овоща находятся крупные семена в плотной оболочке, похожие на зерна граната.

Хозяйка ставропольской момординки Татьяна Лаптева живет в селе Донское. Выращивать необычные овощи – хобби 62-летней пенсионерки. Момординку она впервые увидела на картинке и решила «пригласить» на ставропольскую землю, «показать» ее местным яблокам и сливам.

Семена «индийского граната» Татьяна купила в сельском магазине. Необычный плод уже успели вкусить и оценить домочадцы ставропольчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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