Дизайнерский проект дворового оформления разрушили в Ставрополе

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-18T15:20:53+03:00

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Ненавистники клумб в Ставрополе совершили свое грязное дело во дворе дома № 58 по улице Льва Толстого. Фото вандализма было опубликовано в соцсетях, пишет Победа 26. Тема нашла живой отклик у многих ставропольцев. Они сообщили, что и сами занимаются дизайном своих дворов, создают фигуры из шин и знают, как тяжек труд дворового «художника».

Пользователи соцсетей предполагали разные версии случившегося:

-Клумбы в покрышках — это отстой. Скорее всего, очередная бабуля решила озеленить двор без согласия собственников, — написал один из подписчиков. Некоторые намекнули, что и оформление так себе.

Но большинство участвующих в обсуждении согласились, что все же нужно уважать чужой труд.

ИСТОЧНИК KP.RU