Ревнивый владикавказец жестоко зарезал жену за переписку с другим мужчиной
В сети появилось видео, на котором житель Северной Осетии наносит своей 22-летней супруге удары ножом. Инцидент произошел на одном из рынков Владикавказа, где, по всей видимости, работала девушка.
Ревнивый владикавказец жестоко зарезал жену.
На видео разъяренный мужчина размахивая мобильным телефоном, ругается с женой. В комментариях к ролику пользователи пишут, что супруг устроил скандал на почве ревности.
После разборок мужчина ранит ножом девушку и убегает. Правоохранителям удалось установить личность пылкого возлюбленного. Сейчас полиция Владикавказа разыскивает злоумышленника.
Тем временем, местные СМИ пишут, что раненная девушка скончалась в реанимации. У погибшей остался трехлетний сын.
ИСТОЧНИК KP.RU