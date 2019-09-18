2019-09-18T19:43:23+03:00
Общество

Ревнивый владикавказец жестоко зарезал жену за переписку с другим мужчиной

Раненная девушка скончалась в реанимации. У погибшей остался трехлетний сын
Ася АСРЯН
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В сети появилось видео, на котором житель Северной Осетии наносит своей 22-летней супруге удары ножом. Инцидент произошел на одном из рынков Владикавказа, где, по всей видимости, работала девушка.

Ревнивый владикавказец жестоко зарезал жену.

На видео разъяренный мужчина размахивая мобильным телефоном, ругается с женой. В комментариях к ролику пользователи пишут, что супруг устроил скандал на почве ревности.

После разборок мужчина ранит ножом девушку и убегает. Правоохранителям удалось установить личность пылкого возлюбленного. Сейчас полиция Владикавказа разыскивает злоумышленника.

Тем временем, местные СМИ пишут, что раненная девушка скончалась в реанимации. У погибшей остался трехлетний сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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