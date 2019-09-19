Из-за оскорбления «Матерей Беслана» Северная Осетия откажется от разработанного Лебедевым логотипа

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-19T09:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Организация «Совет женщин Владикавказа» призвала власти республики отказаться от туристического логотипа, разработанного известным российским дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Такое заявление активистки сделали по следам высказываний Лебедева о комитете «Матери Беслана».

— Это безумно страшная трагедия, ее нельзя забыть, но при этом бегать, как эти бесконечно создающиеся и спекулирующие на трагедии комитеты — «Матери Беслана» и какие-то там «Голос Беслана», которые множатся, чтобы получать как можно больше «политических пирогов» вместо того чтобы просто похоронить своих детей и просто жить дальше, — так дизайнер отозвался в своем блоге о матерях, потерявших детей в теракте.

Общественники Владикавказа резко осудили «недопустимую травлю, нецензурщину и откровенную ложь» со стороны российского дизайнера.

— Эти женщины совершают каждый день свой тихий подвиг не только ради погибших детей, но и за каждого из нас. И наш человеческий долг поддержать их в трудную минуту, — написала в официальном обращении председатель «Совета женщин Владикавказа» Лариса Дзахова.

В этом же письме активистки предложили объявить Артемия Лебедева персоной нон грата в Северной Осетии.

— Артемий Лебедев недавно побывал в нашей республике, общался с людьми, посещал Город ангелов. И этот человек после того, что увидел в Беслане, посчитал возможным для себя оскорбить пострадавших в теракте нецензурщиной и откровенной ложью. Считаем невозможным использование разработанного им для республики туристического логотипа. Предлагаем объявить Лебедева персоной нон грата в Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU