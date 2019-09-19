В Ставрополе объяснили полет истребителей над городом

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-19T14:51:17+03:00

Это тренировка перед 21 сентября

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Полет истребителей над Ставрополем - не что иное, как тренировка авиационных групп перед предстоящим шоу 21 сентября. Об этом сообщает минтуризма края со ссылкой на Минобороны России. 21 сентября в полдень в парке «Патриот» в Ставрополе пройдёт информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!».

Зрители увидят не только полет, но и рукопашный бой от десантно-штурмового подразделения

По желанию каждый сможет заочно пройти «кастинг» в армию: на физическую и психологическую пригодность.

На мероприятии также пройдет награждение военных и вручение ключей от служебных квартир.

Также зрителей порадуют и полевой кухней. Пройдет показ новейшей военной техники и экипировки.

ИСТОЧНИК KP.RU