В Ставрополе объяснили полет истребителей над городом
Полет истребителей над Ставрополем - не что иное, как тренировка авиационных групп перед предстоящим шоу 21 сентября. Об этом сообщает минтуризма края со ссылкой на Минобороны России. 21 сентября в полдень в парке «Патриот» в Ставрополе пройдёт информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!».
Зрители увидят не только полет, но и рукопашный бой от десантно-штурмового подразделения
По желанию каждый сможет заочно пройти «кастинг» в армию: на физическую и психологическую пригодность.
На мероприятии также пройдет награждение военных и вручение ключей от служебных квартир.
Также зрителей порадуют и полевой кухней. Пройдет показ новейшей военной техники и экипировки.
ИСТОЧНИК KP.RU