2019-09-19T14:51:17+03:00
Общество

В Ставрополе объяснили полет истребителей над городом

Это тренировка перед 21 сентября
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: минтуризма СКФото: минтуризма СК
Изменить размер текста:

Полет истребителей над Ставрополем - не что иное, как тренировка авиационных групп перед предстоящим шоу 21 сентября. Об этом сообщает минтуризма края со ссылкой на Минобороны России. 21 сентября в полдень в парке «Патриот» в Ставрополе пройдёт информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!».

Зрители увидят не только полет, но и рукопашный бой от десантно-штурмового подразделения

По желанию каждый сможет заочно пройти «кастинг» в армию: на физическую и психологическую пригодность.

На мероприятии также пройдет награждение военных и вручение ключей от служебных квартир.

Также зрителей порадуют и полевой кухней. Пройдет показ новейшей военной техники и экипировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 500 миллионов рублей взыскали с должников в Северной Осетии за газ
Не знали, как избавиться от сына: на Ставрополье супруги позвали приставов выгнать недоросля из дома и укатили в счастливую жизнь
Опасный для детей человек работал в ставропольской школе
Онлайн-карту с данными о недропользователях планируют создать на Ставрополье
Экс-глава Минпрома Ставрополья получил новую должность
Кадыров ответил на приезд в Грозный докладчика ПАСЕ по правам гомосексуалистов в Чечне
В Ставрополе появился новый супергерой
Степновская резня бензопилой: ставрополец пойдет под суд за три акации
В Ессентуках приняли в эксплуатацию 11 новых лифтов
Сын арестованного экс-премьера Дагестана задержан и доставлен в Москву
Толкнула Chanel № 5 по дешевке: в Пятигорске женщина крала духи
Девушка-инвалид из Кабардино-Балкарии победила в международном конкурсе красоты
Царские раритеты и гигантские останки: музей Ставрополя проводит День открытых дверей
На Ставрополье 600 литров алкоголя нашли у женщины дома
На внешней торговле Ставрополье выручило 1,7 млрд «зеленых»
Ставрополец сжег соседку в ее доме
«Грозный, сочный, пузатый»: Лицо Кадырова вырезали на большом арбузе
Нурмагомедов опубликовал фото с Девидом Бэкхемом
Водитель сбил пешехода-нарушителя в Пятигорске
Маленького пешехода сбила водитель за рулем «Калины» в Михайловске
Из-за оскорбления «Матерей Беслана» Северная Осетия откажется от разработанного Лебедевым логотипа