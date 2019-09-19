В Ставрополе появился новый супергерой

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-19T15:11:53+03:00

Жители требуют снять про него сериал сериал

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«Ставмэн» в костюме желтее-не-бывает цвета спасает ставропольцев от скуки. Ролик с новым героем облетел соцсети, и многие уже требуют продолжения истории, начало которой показалось им невероятно смешным, пишет «Победа 26».

Отдельно стоит уделить внимание костюму: на герое плащ со слоном, ноги украшают названия районов города, на маске запечатлен год основания Ставрополя, а на груди красуется флаг.

В Ставрополе появился супергерой.

ИСТОЧНИК KP.RU