Не знали, как избавиться от сына: на Ставрополье супруги позвали приставов выгнать недоросля из дома

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-19T17:31:36+03:00

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В Ставропольском крае родители не знали, как избавиться от взрослого сына. Все родительские обязанности были ими давно выполнены и супруги мечтали пожить для себя, но не тут-то было. Разъевшийся на домашних харчах недоросль пообещал, что съедет и снимется с регистрации после того, как папа с мамой купят ему свой дом. Видимо, он не ожидал, что его просьбу исполнят. Когда жилье было ему торжественно вручено, сын наотрез отказался покидать дом, хотя по документам прописки там у него уже не было.

Тогда не находившие себе места родители привлекли к делу закон. Судебные приставы обязали мужчину заплатить 5 тысяч рублей штрафа. Еще два раза его привлекли за слишком долго занимаемое родное гнездо, в котором у него не было прописки.

В конце концов, мужчина решился гордо и самостоятельно уйти из дома, собрав вещи. Родители смогли продать дом и переехать жить в другой регион — подальше от ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU