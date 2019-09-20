2019-09-20T12:56:09+03:00
Происшествия

Пожилой альпинист из Белоруссии пропал на Эльбрусе

На поиски выдвинулись спасатели МЧС
Андрей ЗОБОВ
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Фото: ГУ МЧС по КБРФото: ГУ МЧС по КБР
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Шестидесятилетний альпинист из Белорусии исчез во время восхождения на Эльбрус. Мужчина не вышел на связь в установленное время и обеспокоенные знакомые обратились к спасателям.

— Информация о незарегистрированном альпинисте поступила в 11:28. Стартовали поисково-спасательные работы. Мы располагаем информацией, что с восточной стороны Эльбруса поднимался и бесследно пропал гражданин республики Беларусь 1957 года рождения, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Для поисков пропавшего мужчины поднят коммерческий вертолёт. Операцию ведут трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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