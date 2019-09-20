2019-09-20T15:38:24+03:00
Общество

По 25 жизненным ситуациям ставропольцы смогут получить документы онлайн

Регион присоединяется к программе по запуску суперсервисов
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольский край снова станет одним из первых в стране, где в 2020 году будут запущены суперсервисы по комплексному получению госуслуг. В несколько нажатий клавиши мышки ставропольцы смогут получить все услуги от государства по определенной жизненной ситуации.

Положим, родился ребенок. Новый человек при появлении на свет еще и угукать не научился, но уже обязан иметь кучу бумажек. И смысл суперсервисов в том, что всех их можно заказать разом: свидетельство о рождении, прикрепление к поликлинике, запись в детсад...

Онлайн от рождения до смерти: на Ставрополье появятся новые цифровые сервисы

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Таких сервисов по жизненным ситуациям будет 25. Пока ставропольцы могут ознакомиться с прототипами 10 онлайн-сервисов нового типа.

В их числе: смерть родственника, обращение в полицию, выход на пенсию, оспаривание штрафов от ГИБДД. А уже в 2020 году все функции будут доступны в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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