По 25 жизненным ситуациям ставропольцы смогут получить документы онлайн
Ставропольский край снова станет одним из первых в стране, где в 2020 году будут запущены суперсервисы по комплексному получению госуслуг. В несколько нажатий клавиши мышки ставропольцы смогут получить все услуги от государства по определенной жизненной ситуации.
Положим, родился ребенок. Новый человек при появлении на свет еще и угукать не научился, но уже обязан иметь кучу бумажек. И смысл суперсервисов в том, что всех их можно заказать разом: свидетельство о рождении, прикрепление к поликлинике, запись в детсад...
Онлайн от рождения до смерти: на Ставрополье появятся новые цифровые сервисы
Таких сервисов по жизненным ситуациям будет 25. Пока ставропольцы могут ознакомиться с прототипами 10 онлайн-сервисов нового типа.
В их числе: смерть родственника, обращение в полицию, выход на пенсию, оспаривание штрафов от ГИБДД. А уже в 2020 году все функции будут доступны в полной мере.
ИСТОЧНИК KP.RU