Нашли пачки денег, бронежилеты, автоматы: завели уголовное дело на бывшего вице-президента "Анжи"
В МВД Дагестана официально прокомментировали вчерашнее задержание Махи Идрисова.
- Задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении задержанного Махи Идрисова возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Задержанный водворен в ИВС города Махачкалы. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе полиции.
Появилось и полное видео обысков дома Идрисова в пригороде Махачкалы, где нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, а еще пачки денег, рации, бронежилеты, номерные знаки для авто и ножи.
Пачки денег, арсенал оружия, бронежилеты: что нашли у задержанного бывшего вице-президента футбольного клуба.
- Я не работаю, - отвечал во время допроса Идрисов.
Откуда оружие? Пояснить не смог.
Во дворе стояли дорогостоящие "Лексус" и внедорожник "Тайота".
Напомним, что хотя официально в 2017 году заявлялось о назначении Идрисова на пост вице-президента футбольного клуба "Анжи", его теперешний глава связь ФК с задержанным полностью отрицает: и в настоящем, и в прошлом.
ИСТОЧНИК KP.RU