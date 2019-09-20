2019-09-20T15:07:16+03:00
Происшествия

Нашли пачки денег, бронежилеты, автоматы: завели уголовное дело на бывшего вице-президента "Анжи"

Махи Идрисов не смог объяснить, откуда у него дома целый арсенал оружия [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В МВД Дагестана официально прокомментировали вчерашнее задержание Махи Идрисова.

- Задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении задержанного Махи Идрисова возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Задержанный водворен в ИВС города Махачкалы. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе полиции.

Появилось и полное видео обысков дома Идрисова в пригороде Махачкалы, где нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, а еще пачки денег, рации, бронежилеты, номерные знаки для авто и ножи.

Пачки денег, арсенал оружия, бронежилеты: что нашли у задержанного бывшего вице-президента футбольного клуба.

- Я не работаю, - отвечал во время допроса Идрисов.

Откуда оружие? Пояснить не смог.

Во дворе стояли дорогостоящие "Лексус" и внедорожник "Тайота".

Напомним, что хотя официально в 2017 году заявлялось о назначении Идрисова на пост вице-президента футбольного клуба "Анжи", его теперешний глава связь ФК с задержанным полностью отрицает: и в настоящем, и в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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