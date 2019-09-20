Воинское кладбище Кисловодска оккупировали коровы

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-20T15:30:20+03:00

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Три коровы у городского мемориала так возмутили местную жительницу в Кисловодске, что она опубликовала ролик в соцсетях. Рогатые паслись около мемориала на Цандера.

Ее гневный комментарий приводит «Победа 26»:

«Вот и снова ситуация повторяется. В вначале года лошади паслись на мемориале, и это вызвало протест. Всё же это не только память, это вообще бывшее кладбище!»

Коровы пасутся у Вечного Огня в Кисловодске.

ИСТОЧНИК KP.RU