Воинское кладбище Кисловодска оккупировали коровы
Исторический некрополь служит местом памяти в городе
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Три коровы у городского мемориала так возмутили местную жительницу в Кисловодске, что она опубликовала ролик в соцсетях. Рогатые паслись около мемориала на Цандера.
Ее гневный комментарий приводит «Победа 26»:
«Вот и снова ситуация повторяется. В вначале года лошади паслись на мемориале, и это вызвало протест. Всё же это не только память, это вообще бывшее кладбище!»
Коровы пасутся у Вечного Огня в Кисловодске.
ИСТОЧНИК KP.RU