По делу о высокопоставленных чиновниках Дагестана арестовали еще двоих

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-20T18:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сын экс-заместителя премьера Дагестана отправился под домашний арест по решению московского суда. Вадим Юсуфов обвиняется в воспрепятствовании правосудию по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана.

Арест продлится до 16 сентября. Также суд арестовал бывшего советника председателя правительства республики Дагестан Абдусалама Джамалутдинова по той же причине.

Напомним, Вадим Юсуфов руководит отделом отдела мониторинга и контроля организации проверок Счетной палаты Дагестана, его папа Раюдин занимал пост заместителя врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Юсуфову-старшему и Гамидову предъявлены обвинения в присвоении или растрате в особо крупном размере. Недавно адвокат Раюдина был арестован за воспрепятствование осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с шантажом и совершенное организованной группой. Однако адвокат все отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU