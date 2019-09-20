В Ингушетии вскрыли бизнес майнингового короля
Он похитил 19 150 236 кВт/ч
За причинение имущественного вреда "Ингушэнерго" возбуждено уголовное дело
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Житель Ингушетии намайнил криптовалюту на незаконном подключении к линии электропередачи. Он проложил провода к нежилому помещению.
37-летний мужчина похитил 19 150 236 кВт/ч, оформив фиктивные документы на подключение и незаконно установленные приборы.
За причинение имущественного вреда "Ингушэнерго" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU