В день города Ставрополя открыли пилоны трем почетным гражданам
На мероприятии были руководители Ставрополя и Ставрополья, празднующие день города Ставрополя
В день города Ставрополя открыли пилоны трем почетным гражданамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В день города Ставрополя открылись пилоны трем новым почетным жителям края. Это Валерий Зеренков, Юрий Гонтарь и Николай Кашурин, передает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.
На мероприятии присутствовали глава региона Владимир Владимиров и руководитель города Андрей Джатдоев, а также другие значимые люди Ставрополья.
Напомним, звание "Почетный гражданин Ставропольского края" получили 35 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU