2019-09-21T09:52:59+03:00
Общество

В день города Ставрополя открыли пилоны трем почетным гражданам

На мероприятии были руководители Ставрополя и Ставрополья, празднующие день города Ставрополя
Антон ШАПОВАЛОВ
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В день города Ставрополя открыли пилоны трем почетным гражданамВ день города Ставрополя открыли пилоны трем почетным гражданамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В день города Ставрополя открылись пилоны трем новым почетным жителям края. Это Валерий Зеренков, Юрий Гонтарь и Николай Кашурин, передает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

На мероприятии присутствовали глава региона Владимир Владимиров и руководитель города Андрей Джатдоев, а также другие значимые люди Ставрополья.

Напомним, звание "Почетный гражданин Ставропольского края" получили 35 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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