Жителя Ингушетии осудили за комментарий в социальных сетях
Жителя Ингушетии Хамзата Гайтова приговорили к трем годам колонии за комментарий в социальных сетях. Как уверяет следствие, 21-летний парень оправдывал действия террористов в сети.
- Суд признал его виновным сразу по двум статьям: «Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к экстремизму», - так написано в материалах дела.
Парень мог получить пять лет тюрьмы за такое преступление, но ему дали только три года. Из-за того, что Гайтов признал свою вину, его дело рассматривали в особом порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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