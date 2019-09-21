2019-09-21T13:51:46+03:00
Происшествия

Жителя Ингушетии осудили за комментарий в социальных сетях

Ему дали три года лишения свободы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Жителя Ингушетии Хамзата Гайтова приговорили к трем годам колонии за комментарий в социальных сетях. Как уверяет следствие, 21-летний парень оправдывал действия террористов в сети.

- Суд признал его виновным сразу по двум статьям: «Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к экстремизму», - так написано в материалах дела.

Парень мог получить пять лет тюрьмы за такое преступление, но ему дали только три года. Из-за того, что Гайтов признал свою вину, его дело рассматривали в особом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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