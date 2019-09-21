Ингушский футболист ножницами спас родной клуб от поражения питерскому "Зениту"

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-21T17:29:36+03:00

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Футболист казанского "Рубина" Джоси Дзауров, уроженец Ингушетии, забил блестящий гол через себя и спас клуб от поражения "Зениту". Матч проходил в рамках молодежного первенства Чемпионата России по футболу.

К 87 минуте казанцы минимально проигрывали петербуржцам. Игра проходила очень нервно: ни одна команда не смогла реализовать многочисленные моменты у ворот. Однако после 88 минуты "Рубин" все-таки забил. Игроки долго не могли рискнуть ударить по воротам, пасуясь то понизу, то поверху. Когда мяч дошел до Дзаурова, повернутый к вратарю спиной футболист отчаянно ударил ножницами через себя.

Гол ингушского футболиста "ножницами".

ИСТОЧНИК KP.RU