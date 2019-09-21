2019-09-21T17:29:36+03:00
Спорт

Ингушский футболист ножницами спас родной клуб от поражения питерскому "Зениту"

Гол поистине красивый
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Ингушский футболист ножницами спас родной клуб от поражения питерскому "Зениту". Фото: стоп-кадрИнгушский футболист ножницами спас родной клуб от поражения питерскому "Зениту". Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Футболист казанского "Рубина" Джоси Дзауров, уроженец Ингушетии, забил блестящий гол через себя и спас клуб от поражения "Зениту". Матч проходил в рамках молодежного первенства Чемпионата России по футболу.

К 87 минуте казанцы минимально проигрывали петербуржцам. Игра проходила очень нервно: ни одна команда не смогла реализовать многочисленные моменты у ворот. Однако после 88 минуты "Рубин" все-таки забил. Игроки долго не могли рискнуть ударить по воротам, пасуясь то понизу, то поверху. Когда мяч дошел до Дзаурова, повернутый к вратарю спиной футболист отчаянно ударил ножницами через себя.

Гол ингушского футболиста "ножницами".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе продают игрушечного Усаму бен Ладена
"Ахмат" упустил победу над "Крыльями Совета" на 94-ой минуте
В Чечне сгорел мебельный цех на 500 квадратных метров
День города Ставрополя 2019: "Стрижи" "нашумели" и испугали детей - видео
Жителя Ингушетии осудили за комментарий в социальных сетях
Дагестанцы устроили в Петербурге драку "стенка на стенку" со стрельбой
Дагестанский борец стал двукратным чемпионом мира
День города Ставрополя 2019: кадры с празднования на площади Ленина
В день города Ставрополя открыли пилоны трем почетным гражданам
В Ингушетии вскрыли бизнес майнингового короля
Названа причина пожара в грозненском ТЦ
В столице Ингушетии сменился мэр
По делу о высокопоставленных чиновниках Дагестана арестовали еще двоих
На всемирно известного итальянского дизайнера надели вязаный свитер в КБР
«Нашли его изломанным, умирающим»: пес-невидимка Эдельвейс продолжает верить в людей
Число отдыхающих в Ессентуках выросло на 10 процентов
Центр национальных культур с тремя залами для балета построят в Ставрополе
Коррупционный скандал зреет в Невинномысске из-за дела о взятке экс-полицейским