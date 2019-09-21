В Ставрополе продают игрушечного Усаму бен Ладена
Ставропольский магазин, продающий детские игрушки, выставил на прилавки необычный товар - пластикового Усама бен Ладена. Фотографию сделали очевидцы, выложив снимок в сети.
Бен Ладен считается лидером террористической организации "Аль-Каида"*, которая взяла на себя ответственность за взрыв 11 сентября 2001 года в США. Главаря банды уничтожили в 2011 году.
Пользователи сети осудили продажу такого товара. Они считают, что игрушка в подобной комплектации может героизировать страшного террориста. Да и сама перспектива того, что ребенок будет играть с убийцей людей, никого не прельщала. Некоторые же искренне посмеялись.
*"Аль-Каида" - международная террористическая организация, чья деятельность запрещена на территории России
Таких игрушек в магазине очень много. Ее явно не подкинулиФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU
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