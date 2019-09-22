СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-22T17:39:52+03:00

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В Дагестане выпал снег. Поразительные для сентября заморозки закончились совершенно неожиданно для жителей Лакского района республики — проснувшись с утра, они увидели побелевшую землю.

Ночью, по данным метеорологов, температура опустилась до 0 градусов. С утра столбики термометров неумолимо ползут вверх и снежный покров уже частично растаял. Растерянные местные жители поделились фотографиями диковинки в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU