В Дагестане выпал снег
Лакский район республики завалило
Снег выпал ночью в ДагестанеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
В Дагестане выпал снег. Поразительные для сентября заморозки закончились совершенно неожиданно для жителей Лакского района республики — проснувшись с утра, они увидели побелевшую землю.
Ночью, по данным метеорологов, температура опустилась до 0 градусов. С утра столбики термометров неумолимо ползут вверх и снежный покров уже частично растаял. Растерянные местные жители поделились фотографиями диковинки в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU