2019-09-22T17:39:52+03:00
Происшествия

В Дагестане выпал снег

Лакский район республики завалило
Андрей ЗОБОВ
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Снег выпал ночью в ДагестанеСнег выпал ночью в ДагестанеФото: СОЦСЕТИ
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В Дагестане выпал снег. Поразительные для сентября заморозки закончились совершенно неожиданно для жителей Лакского района республики — проснувшись с утра, они увидели побелевшую землю.

Ночью, по данным метеорологов, температура опустилась до 0 градусов. С утра столбики термометров неумолимо ползут вверх и снежный покров уже частично растаял. Растерянные местные жители поделились фотографиями диковинки в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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