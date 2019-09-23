2019-09-23T09:30:41+03:00
Происшествия

Детей заставили смотреть за расстрелом собак в КБР

Они находятся в шоковом состоянии
Полина ШАПОШНИКОВА
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О расстреле 11 бездомных собак на глазах у детей в КБР пишет «Регион Онлайн» со ссылкой на соцсети. Возмущенные взрослые распространили эту информацию в интернете. По их словам, недалеко от Нальчика, пока дети шли в школу, а взрослые — на работу, животных уничтожили. При этом собаки не проявляли агрессии и были любимицами двора. Дети находятся в шоковом состоянии, а очевидцы не спешат в полицию, а просят разобраться зоозащитников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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