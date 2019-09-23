2019-09-23T11:49:30+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Георгиевском округе

Столкнулись две отечественные легковушки
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Три человека пострадали в ДТП в Георгиевском округе. Вечером 22 сентября водитель «ВАЗ-2107» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево столкнулся с движущимся во встречном направлении «ВАЗом-21074», которому не уступил дорогу. Оба водителя и пассажир попали в больницу. Водители не являются злостными нарушителями ПДД. Идет проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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