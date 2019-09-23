На Ставрополье к водителям-должникам придут на работу
На Ставрополье около 4 тысяч человек, уличенных в нетрезвом вождении, не заплатили штраф. Еще 2 тысячи водителей не платят за другие нарушения. Есть среди них те, кто накопил многотысячные задолженности за нарушение скоростного режима.
Терпение правоохранителей лопнуло: с 24 по 27 сентября будет проведен рейд по таким должникам. К ним заглянут на дом и работу.
Наряды ДПС будут выявлять должников и на трассах. На постах будут выставлены видеокомплексы «Дорожный пристав», помогающие распознать в потоке автомобилей автовладельца, имеющего задолженности.
Неплательщик может заплатить двойной размер штрафа.
С начала года к ответственности за долги по штрафам сотрудниками ГИБДД было привлечено более 26 тысяч водителей, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU