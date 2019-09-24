2019-09-24T11:30:29+03:00
Происшествия

Два экс-инспектора в Ессентуках получили сроки за взятку

Они пытались развести на деньги «Ставропольэнерго»
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ессентуках осудили за взятки двух экс-сотрудников ГИБДД, пишет Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Александр Хомутинников и Андрей Несмашный в 2018 году предложили представителю компании «Ставропольэнерго» откупиться за 30 тыс рублей от административной ответственности за несоблюдении требований безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог.

Инспекторов задержали в момент передачи денег. Хомутинников получил 8,5 лет, Несмашный — 7 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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