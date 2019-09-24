На Ставрополье брат с сестрой сыграли свадьбу

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-24T12:30:23+03:00

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В Предгорном районе в ЗАГСе провели необычную церемонию. Родители одновременно выдали замуж дочь и женили сына. Брат с сестрой, Артем и Римма, из поселка Пятигорского сыграли свадьбу в один день. Так что переход одной Сукиасян в клан Моисеевых тут же компенсировала жена сына, новая Сукиасян.

В ЗАГСе молодым пожелали пройти двойную регистрацию серебряной и золотой свадеб.

ИСТОЧНИК KP.RU