2019-09-24T12:46:23+03:00
Общество

В Ставрополе съесть слона дали животным из зоопарка

История со съеденным ставропольцами арт-объектом закончилась красиво
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Ставрополе яблочный слон со сложной судьбой, которого презентовали на День города, отдан на съедение в контактный зоопарк. Точнее не весь арт-объект, а только яблоки с него, которые уже вполне можно называть «яблоками раздора».

Накануне по соцсетям разлетелись фотографии поедания арт-объекта, слона из яблок: люди ринулись снимать яблоки с игл, на которые их нанизывали авторы произведения 7 часов. Через несколько мгновений фигура превратилась в «голого» колючего слона. Это очень возмутило многих жителей города и даже властей. После этого слона начали восстанавливать другие ставропольцы: заново нанизывать яблоки, принесенные с собой.

Однако многие все равно озаботились судьбой румяных фруктов: ведь они пропадут. Компромисс между интеллигентностью и практичностью был найден: яблоки собрали в пакеты и отвезли животным в контактный зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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