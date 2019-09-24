2019-09-24T15:23:51+03:00
Происшествия

«Умер от удушья»: Школьник погиб во время занятий на канате

Следственный комитет считает происшествие несчастным случаем
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Мальчик взбирался по канату, запутался и погибМальчик взбирался по канату, запутался и погибФото: Евгения ГУСЕВА
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11-летний школьник стал жертвой несчастного случая — мальчик погиб от удушья, пытаясь забраться по тренировочному канату на спортивной площадке. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Зураб Героев.

Трагедия произошла вечером 23 сентября в селе Экажево. Двое братьев — спортивные ребята, увлекавшиеся единоборствами, решили потренироваться на спортивной площадке, расположенной за домом. В какой-то момент старший, 13-летний мальчик отошёл.

— Среди снарядов там обычный спортивный канат. Несчастный взбирался по нему, запутался и погиб от удушения, — объяснил собеседник «КП».

Следствие считает произошедшее несчастным случаем и полностью исключает возможность самоубийства.

— Мальчик спортсмен, из хорошей, обеспеченной семьи, у него не могло быть никаких предпосылок. Это был несчастный случай, без сомнений, — рассказал Зураб Героев.

В настоящее время следственные органы выясняют обстоятельства и причины инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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