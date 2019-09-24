Телевизор — за курицу, ботинки — за йогурты: на что меняют вещи жители Ставрополя

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-24T16:06:27+03:00

5 самых интересных предложений из группы взаимопомощи на этой неделе

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Жители Ставрополя в соцсетях продолжают натуральный обмен. Без участия денег люди договариваются, на что они поменяют свои вещи. В специальной группе по взаимопомощи горожане готовы поменять телевизор на домашнюю курицу, а иногда и вовсе -отдать что-то бесплатно. «КП-Северный Кавказ» подобрала 5 интересных предложений на этой неделе.

1. Девушка готова отдать золотую подвеску с аметистом за 2 банки кофе.

2. Кровать без матраса меняют на шоколадку.

3. Старый работающий телевизор одни владельцы отдают за среднюю домашнюю курицу, другие — за две пачки бумаги А4.

4. Кожаные детские ботинки — за 10 йогуртов.

5. А за шоколадку определенной марки хозяйка готова расстаться с несколькими платьями в идеальном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU