2019-09-25T10:36:05+03:00
Общество

Умерла, не приходя в сознание: Истерзанная бывшим мужем Регина Гагиева скончалась в реанимации

девушка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких
Ася АСРЯН
Поделиться:
несчастная получила 10 колотых раннесчастная получила 10 колотых ранФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Врачи республиканской клинической больницы Владикавказа почти неделю боролись за жизнь 22-летней Регины Гагиевой. Жизнь пациентки висела на волоске, раненая потеряла много крови, была задета сонная артерия.

Все шесть дней девушка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В ночь на 25 сентября Регина скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщили ее близкие в соцсети.

Напомним, случай, который взбудоражил пользователей сети, произошел 18 сентября во Владикавкзе. Жуткая сцена между бывшими супругами попала на видео.

В офис, где работала 22-летняя Регина Гагиева, со скандалом ворвался ее экс-супруг. Разъяренный мужчина размахивал мобильным телефоном, ругался. Потом 31-летний владикавказец набросился на девушку с ножом.

Он нанес возлюбленной 10 колотых ран и оставил Регину истекать кровью на полу офиса. Злоумышленник с места преступления скрылся, но на следующий день пришел с признаниями в отдел полиции.

Против Вадима Техова возбудили уголовное дело по факту жестокого нападения на бывшую жену. Суд пока арестовал злоумышленника на два месяца.

По словам сестры потерпевшей, Вадим Техов и раньше угрожал супруге. Именно из-за этого девушка развелась с ним. Но бывший муж все это время продолжал писать Регине и даже ревновал ее к другим мужчинам.

Также сестра девушки Роксана Гагиева рассказала журналистам, что репутация неуравновешенного человека закрепилась за Вадимом Теховым еще давно. Так, в 2017 году Регина уже обращалась в полицию с заявлением о нанесении ей побоев. Тогда Техов отделался административным наказанием – штрафом пять тысяч рублей.

Сейчас экс-супруг несчастной находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпрыгнула из машины на ходу: на Ставрополье женщина спасалась от грабителя бегством
Лихачка на «Опеле» сбила пешехода в Ставрополе
В гармошке из 4 машин под Ставрополем пострадали две девушки
Очевидцы сообщили о падении самолета на Ставрополье
Обнародованы подробности извинений Зеленского перед Кадыровым
Молодые мотоциклисты сломали носы в ДТП на Ставрополье
Рамзан Кадыров объявил войну вейперам, на очереди - качки и косметологи
Бабушку с внучкой сбил водитель «Мерседеса» во дворе Кисловодска
Фильм кабардинского режиссера выдвинут на «Оскар»
12-летняя девочка еще не знает, что лишилась семьи: в Дагестане в ДТП погибли 4 человека
Дагестанец доказал существование справедливости
Мошенники предлагают ставропольцам установку приборов учета газа
Глава частной клиники на Ставрополье заработала на детях 2 млн рублей