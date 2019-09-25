Умерла, не приходя в сознание: Истерзанная бывшим мужем Регина Гагиева скончалась в реанимации

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-25T10:36:05+03:00

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Врачи республиканской клинической больницы Владикавказа почти неделю боролись за жизнь 22-летней Регины Гагиевой. Жизнь пациентки висела на волоске, раненая потеряла много крови, была задета сонная артерия.

Все шесть дней девушка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В ночь на 25 сентября Регина скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщили ее близкие в соцсети.

Напомним, случай, который взбудоражил пользователей сети, произошел 18 сентября во Владикавкзе. Жуткая сцена между бывшими супругами попала на видео.

В офис, где работала 22-летняя Регина Гагиева, со скандалом ворвался ее экс-супруг. Разъяренный мужчина размахивал мобильным телефоном, ругался. Потом 31-летний владикавказец набросился на девушку с ножом.

Он нанес возлюбленной 10 колотых ран и оставил Регину истекать кровью на полу офиса. Злоумышленник с места преступления скрылся, но на следующий день пришел с признаниями в отдел полиции.

Против Вадима Техова возбудили уголовное дело по факту жестокого нападения на бывшую жену. Суд пока арестовал злоумышленника на два месяца.

По словам сестры потерпевшей, Вадим Техов и раньше угрожал супруге. Именно из-за этого девушка развелась с ним. Но бывший муж все это время продолжал писать Регине и даже ревновал ее к другим мужчинам.

Также сестра девушки Роксана Гагиева рассказала журналистам, что репутация неуравновешенного человека закрепилась за Вадимом Теховым еще давно. Так, в 2017 году Регина уже обращалась в полицию с заявлением о нанесении ей побоев. Тогда Техов отделался административным наказанием – штрафом пять тысяч рублей.

Сейчас экс-супруг несчастной находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU