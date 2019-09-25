Лихачка на «Опеле» сбила пешехода в Ставрополе
Он переходил дорогу в неположенном месте
Фото: УИГБДД по СК
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Ночью 24 сентября на проспекте Кулакова в Ставрополе столкнулись два автомобиля, а пострадал случайный пешеход. Водитель «Опель Астра» наехал на стоящий автомобиль «Лада Приора». От удара «Опель» продолжил движение и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. 31-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. 31-летняя водитель иномарки — неугомонная лихачка. Идет проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU