2019-09-25T14:24:24+03:00
Общество

В Ставрополе восстановлен купеческий дом

Волонтеры взялись за 150-летнее здание в рамках фестиваля по восстановлению исторической среды
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе волонтеры реставрируют купеческий дом. По всей стране работают активисты фестиваля «Том Сойер Феста» ради восстановления исторической среды. В Ставрополе решили взяться за здание на улице Ленина, 165, которому больше 150 лет. Снята старая штукатурка до кирпича, нанесены защитные вещества, восстановлена лепнина и отреставрированы ставни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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