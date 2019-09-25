На Ставрополье могут исчезнуть районы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-25T15:52:56+03:00

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На Ставрополье хотят избавиться от районов и создать округа. Законопроект внесен губернатором края 19 сентября и будет рассмотрен облдумой.

В пояснительной записке к документу сообщается, что это делается для приведения в соответствие законов края с федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В нем и говорится о новом виде муниципального образования — муниципальном округе.

Таким образом на Ставрополье все муниципальные районы могут превратиться в муниципальные округа.

Администрации сельских поселений внутри районов станут административными комиссиями этих округов.

Депутат краевой думы Александр Сысоев прокомментировал «Аргументы и Факты - Ставрополь» возможные грядущие изменения. Он пояснил, что в районах, которые не могут стать округами по той простой причине, что там нет городов, существует двухуровневая система управления. Новый законопроект позволит перейти на одноуровненвую систему. Управлять будут не сельские советы и районная администрация, а глава и депутаты округа. Сельсоветы сменят территориальные подразделения администрации округа. Возможно, что и некоторые округа станут муниципальными из -за несоответствия критериям городских. Выходит, что в крае не будет низовой сельской прослойки органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU