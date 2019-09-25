Ставропольцы могут зарабатывать на общедомовом имуществе

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-25T16:23:59+03:00

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Ставропольцы могут сдавать в аренду общедомовое имущество, пишет «Ставропольская правда». Собственники должны решить на общем собрании, что они согласны на использование фасадов зданий под рекламу или готовы предоставить место для размещения оборудования провайдеров, оборудования подвального помещения под студию или тренажерный зал. Средства жильцы вольны направить на благоустройство или ремонт дома.

Часто происходит так, что УК берет на себя все договоры с арендаторами в обход жильцов дома. Но в региональном министерстве ЖКХ напомнили ставропольцам об их правах.

ИСТОЧНИК KP.RU