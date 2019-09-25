2019-09-25T17:04:45+03:00
Происшествия

На Ставрополье окончены поиски упавшего самолета

Об этом объявили в региональном МЧС
Полина ШАПОШНИКОВА
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Информация о падении легкомоторного самолета в районе села Шести около Ессентуков оказалась ложной. Ранее сообщалось, что утром в экстренные службы поступило сообщение о падении самолета. Якобы он летел очень низко, а потом пропал из виду. Спасатели приступили к поискам, хотя никаких полетов, по официальным данным, в этом районе не планировалось. В итоге после длительных поисков было объявлено о прекращении операции. Следов аварии не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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