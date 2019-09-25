2019-09-25T17:20:29+03:00
Дом. Семья

В приюте Ставрополя замерзают животные

Старую больную кошку обложили бутылками с теплой водой, а котенка на карантине укутали, но этого мало
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Лучший другФото: Лучший друг
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В приют Ставрополя срочно требуются грелки. В количестве 5 штук. У бездомных животных нет тепла и в общем-то возможности подвигаться, так как они находятся или в клетках или на привязи. Мерзнут малыши и старики. Пожилую лейкозную кошку Матильду обложили бутылками с горячей водой, но они быстро остывают, а кошка продолжает мерзнуть. Маленького котенка на карантине тоже постарались укутать, что слабо помогает.

Привезти электрогрелки можно с 10 до 17 часов, предварительно позвонив по номеру 8-928-316-39-65 (Валентина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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