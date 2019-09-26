2019-09-26T11:51:03+03:00
Общество

В роддомах, больницах и детсадах Ставрополя включили тепло

Жильцы многоэтажек пока не заявляли о своем желании согреться
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе отопление включили в некоторых социальных учреждениях. Первыми получили тепло родильные дома и детсады.

Руководители 21 детсада, Детской краевой больницы, Перинатального центра, роддома при 4-ой городской больнице и двух филиалов Диагностического центра поспешили подать заявки.

Жильцы многоэтажек тоже могут ускорить процесс подключения к отоплению, заявив о своем желании в «Теплосеть» . Нужно общее собрание и протокол, который УК передаст дальше. Пока таких заявок не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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