В роддомах, больницах и детсадах Ставрополя включили тепло
Жильцы многоэтажек пока не заявляли о своем желании согреться
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В Ставрополе отопление включили в некоторых социальных учреждениях. Первыми получили тепло родильные дома и детсады.
Руководители 21 детсада, Детской краевой больницы, Перинатального центра, роддома при 4-ой городской больнице и двух филиалов Диагностического центра поспешили подать заявки.
Жильцы многоэтажек тоже могут ускорить процесс подключения к отоплению, заявив о своем желании в «Теплосеть» . Нужно общее собрание и протокол, который УК передаст дальше. Пока таких заявок не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU