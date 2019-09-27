2019-09-27T11:23:32+03:00
Общество

Погода на выходные: ливни и холода идут на Ставрополье

Температура не поднимется выше 14 градусов
Полина ШАПОШНИКОВА
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Погода на выходные в Ставропольском крае 28 и 29 сентября радовать не обещает. В субботу возможен сильный дождь. Не минует чаша сия и краевой центр. При этом дневная температура не поднимется выше +14 градусов. Осадки будут сопровождаться северо-западным ветром, скорость которого достигнет 5-10 м/с.

В воскресенье 29 сентября, по информации регионального Гидрометцентра, осадков не предвидится. Потеплеет до + 22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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