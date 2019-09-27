2019-09-27T18:38:48+03:00
Политика

Через 7 лет новым сенатором от Ставрополья стал военный

Стало известно, кто сменит Михаила Афанасова
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: официальный сайт президента РоссииФото: официальный сайт президента России
Изменить размер текста:

После вступления Владимира Владимирова в должность губернатора Ставропольского края вместо Михаила Афанасова представителем региона в Совете Федерации назначили 54-летнего Сергея Меликова. Афанасов был сенатором с 2012 года. Меликов им стал сегодня, 27 сентября.

Известно, что Сергей Алимович выпустился из Саратовского высшего военного командного училища внутренних войск, закончил военную академию имени Михаила Фрунзе и академию Генерального штаба Вооружённых Сил России.

Меликов - участник боевых действий. В 2014-2016 годах занимал пост полпреда президента России в СКФО, с июля 2016 года - первого заместителя директора Росгвардии.

Одним из кандидатов в сенаторы от Ставропольского края Сергей Меликов стал во время избирательной кампании а июле 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Ставрополья ушло в отставку
Во Владикавказе проверят полицейских, которые не защитили Регину Гагиеву от бывшего мужа
«ЕвроХим» признан компанией с лучшей репутацией в химической отрасли России
Видео: два кабардинских индюка отобрали мяч у мальчишек и гоняют в футбол
Во Владикавказе похоронили жестоко зарезанную бывшим мужем Регину Гагиеву
На Ставрополье руководитель фирмы разорил ее на 27 млн рублей
На Ставрополье две девушки умерли от отравления угарным газом
В Ставрополе кот припарковал машину
На Ставрополье появится «Нулевой километр любви»
Ставропольский драмтеатр приготовил 3 новых спектакля в 175-ом сезоне
В Северной Осетии газовики проводят рейды по домам абонентов
Новый сквер с ротондой и амфитеатром открыт в Ставрополе
Дагестанская девушка спасла жизнь малышу, страдающему раком крови
Оставил сыновей и жену, погибнув в 34 года: на Ставрополье отпели воина спустя 78 лет
Замдиректора сельхозфирмы на Ставрополье обвиняется в присвоении зерна
В Ставрополе закончили подготовку к зиме
Две женщины подрались на борту самолета "Москва-Минводы"
Погода на выходные: ливни и холода идут на Ставрополье
Ставрополец изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил без сознания на трассе