Через 7 лет новым сенатором от Ставрополья стал военный

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-27T18:38:48+03:00

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После вступления Владимира Владимирова в должность губернатора Ставропольского края вместо Михаила Афанасова представителем региона в Совете Федерации назначили 54-летнего Сергея Меликова. Афанасов был сенатором с 2012 года. Меликов им стал сегодня, 27 сентября.

Известно, что Сергей Алимович выпустился из Саратовского высшего военного командного училища внутренних войск, закончил военную академию имени Михаила Фрунзе и академию Генерального штаба Вооружённых Сил России.

Меликов - участник боевых действий. В 2014-2016 годах занимал пост полпреда президента России в СКФО, с июля 2016 года - первого заместителя директора Росгвардии.

Одним из кандидатов в сенаторы от Ставропольского края Сергей Меликов стал во время избирательной кампании а июле 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU