В Ингушетии мужчина подобрал потерянный силовиками пулемет и принес в полицию

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-28T09:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Силовики в Ингушетии потеряли пулемет со 100 патронами. По соцсетям распространили ориентировку с просьбой вернуть находку. И нашелся тот, кто принес в полицию 7,62-миллиметровый ПКМС, пишет «РГ». Сознательный гражданин рассказал, что оружие лежало посреди федеральной трассы "Кавказ".

ИСТОЧНИК KP.RU