В Ингушетии мужчина подобрал потерянный силовиками пулемет и принес в полицию
Призыв в соцсетях оказался действенным
Силовики в Ингушетии потеряли пулемет со 100 патронамиФото: Иван МАКЕЕВ
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Силовики в Ингушетии потеряли пулемет со 100 патронами. По соцсетям распространили ориентировку с просьбой вернуть находку. И нашелся тот, кто принес в полицию 7,62-миллиметровый ПКМС, пишет «РГ». Сознательный гражданин рассказал, что оружие лежало посреди федеральной трассы "Кавказ".
ИСТОЧНИК KP.RU