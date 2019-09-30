2019-09-30T12:08:10+03:00
Происшествия

«Налево пойдешь — закладку найдешь»: на Ставрополье поймали наркодилера-поэта

Даже в такой нетворческой профессии женщина нашла вдохновение
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МВД РФ по СКФото: ГУ МВД РФ по СК
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В Ессентуках задержана 31-летняя женщина, которая придумала особый почерк при рассказе о спрятанных закладках.

При себе у местной жительницы нашли крупную партию запрещенного вещества, которое оказалось так называемой солью.

Она как раз собиралась оставить несколько «секретиков» в лесу. В полиции женщина во всем созналась.

Покупателей женщина искала в соцсетях, рекламируя товар и сообщая координаты закладок в стихах. Поэтому оперативник и заподозрили, что имеют дело с женщиной-закладчицей. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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