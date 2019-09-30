Таможенники не дали похудеть жительнице Ессентуков
Они задержали ее при получении таблеток для похудания
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108 капсул для похудения могут стоить свободы жительнице Ессентуков. Она заказала в другой стране запрещенные препараты, в которых содержится сибутрамин (сильнодействующее вещество, запрещенное в России). При получении почты ее задержали правоохранители. На женщину заведено уголовное дело, пишет Newstracker со ссылкой на Минераловодскую таможню.
Среди побочных эффектов таких препаратов: анорексия, бессонница, головная боль, проблемы с пищеварением.
ИСТОЧНИК KP.RU