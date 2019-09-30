Ставропольские музейщики определили сходство скифки с Ангелой Меркель

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-30T15:38:28+03:00

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Ставропольский краеведческий музей поучаствовал в молодежном развлечении с приложением, которое по фотографии определяет, на какую звезду похож человек. Музейщики проверили, с кем имеет сходство музейный экспонат — статуя скифки. Приложение вынесло вердикт: Николас Кейдж, Райан Гослинг и Ангела Меркель, пишет "Победа 26".

Музейщики написали: «Наша скифка наконец-то нашла своих прямых потомков. Только не можем выбрать, кто из родственников нравится нам больше».

ИСТОЧНИК KP.RU