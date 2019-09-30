2019-09-30T15:38:28+03:00
Общество

Ставропольские музейщики определили сходство скифки с Ангелой Меркель

Они загрузили фотографию экспоната в популярное приложение
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: stavmuseumФото: stavmuseum
Изменить размер текста:

Ставропольский краеведческий музей поучаствовал в молодежном развлечении с приложением, которое по фотографии определяет, на какую звезду похож человек. Музейщики проверили, с кем имеет сходство музейный экспонат — статуя скифки. Приложение вынесло вердикт: Николас Кейдж, Райан Гослинг и Ангела Меркель, пишет "Победа 26".

Музейщики написали: «Наша скифка наконец-то нашла своих прямых потомков. Только не можем выбрать, кто из родственников нравится нам больше».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Много двоек и семерок": ставрополец стал миллионером из-за секретной комбинации
Ставрополец, обматеривший полицейского, полгода проведет на исправительных работах
Кадыров вышел на пикет в Дагестане
Таможенники не дали похудеть жительнице Ессентуков
Во вторник на Ставрополье пойдет дождь
«Музыкальная осень Ставрополья»: спектакль «Notre-Dame de Paris» на русском
Емельяненко раскритиковал Нурмагомедова за «некрасивые и скучные бои»
В Дагестане и Чечне люди ведут самый здоровый образ жизни
Стало известно, какое наказание ждет ревнивца, жестоко зарезавшего Регину Гагиеву
Ставрополье потратит 492 млн рублей на 319 проектов по развитию села
«Налево пойдешь — закладку найдешь»: на Ставрополье поймали наркодилера-поэта
После урока ОБЖ про оружие дагестанка расстреляла подругу
Ставропольский «Моцарт» выступил вместе с Гергиевым
ЯМыКадыров: чеченцы объявили войну вейперам, на очереди - табачники
4 железноводчанина представят край на первенстве страны по дзюдо
Видео: Дагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах
Нокдаун в первом раунде: Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы
Отдал пистолет в залог: на ставропольца заведено уголовное дело
Ставрополец спланировал ограбление знакомой из-за 10 млн рублей
Стало известно, в каких регионах Северного Кавказа больше любят ЗОЖ