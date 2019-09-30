Ставрополец, обматеривший полицейского, полгода проведет на исправительных работах

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-30T16:16:59+03:00

Потому что штраф дебошир платить не захотел

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К полугоду исправительных работ приговорили жителя Железноводска за оскорбление представителя власти. Пьяный мужчина обматерил полицейского и не реагировал на замечания.

Суд назначил дебоширу штраф в размере 15 тысяч рублей. Но платить мужчина отказался. Тогда судебный пристав попросил заменить штраф на другой вид наказания. Теперь матерщинник полгода будет вспоминать цивилизованные слова во время исправительных работ, отдавая 15% в доход государства от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU