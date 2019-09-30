2019-09-30T16:16:59+03:00
Происшествия

Ставрополец, обматеривший полицейского, полгода проведет на исправительных работах

Потому что штраф дебошир платить не захотел
Полина ШАПОШНИКОВА
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К полугоду исправительных работ приговорили жителя Железноводска за оскорбление представителя власти. Пьяный мужчина обматерил полицейского и не реагировал на замечания.

Суд назначил дебоширу штраф в размере 15 тысяч рублей. Но платить мужчина отказался. Тогда судебный пристав попросил заменить штраф на другой вид наказания. Теперь матерщинник полгода будет вспоминать цивилизованные слова во время исправительных работ, отдавая 15% в доход государства от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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