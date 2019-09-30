"Много двоек и семерок": ставрополец стал миллионером из-за секретной комбинации

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-30T16:33:59+03:00

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Житель Ставрополя вывел комбинацию чисел, которая бы в разы увеличивала лотерейный выигрыш. Свои сакральные цифры мужчина проверил во время розыгрыша очередного тиража в "Гослото "5 из 36".

Как уверяет пресс-служба организаторов лотереи, он за раз выиграл сразу приз и суперприз. Чтобы достичь этого, нужно указать верные числа в первом и во втором полях билета.

- Участник лотереи из Ставрополя был настроен на победу. При покупке билетов он во втором поле отметил все числа. Таким образом у него получилось сразу четыре комбинации, - сказано в пресс-релизе.

Мужчина отметил числа 07, 12, 22, 27 и 34, а также 04. В общей сложности ставрополец выиграл 16 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU