2019-09-30T16:33:59+03:00
Общество

"Много двоек и семерок": ставрополец стал миллионером из-за секретной комбинации

Числа принесли мужчине 16 миллионов
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Ставрополец выиграл несколько кушев из-за секретной комбинацииСтаврополец выиграл несколько кушев из-за секретной комбинацииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Житель Ставрополя вывел комбинацию чисел, которая бы в разы увеличивала лотерейный выигрыш. Свои сакральные цифры мужчина проверил во время розыгрыша очередного тиража в "Гослото "5 из 36".

Как уверяет пресс-служба организаторов лотереи, он за раз выиграл сразу приз и суперприз. Чтобы достичь этого, нужно указать верные числа в первом и во втором полях билета.

- Участник лотереи из Ставрополя был настроен на победу. При покупке билетов он во втором поле отметил все числа. Таким образом у него получилось сразу четыре комбинации, - сказано в пресс-релизе.

Мужчина отметил числа 07, 12, 22, 27 и 34, а также 04. В общей сложности ставрополец выиграл 16 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставрополец, обматеривший полицейского, полгода проведет на исправительных работах
Кадыров вышел на пикет в Дагестане
Ставропольские музейщики определили сходство скифки с Ангелой Меркель
Таможенники не дали похудеть жительнице Ессентуков
Во вторник на Ставрополье пойдет дождь
«Музыкальная осень Ставрополья»: спектакль «Notre-Dame de Paris» на русском
Емельяненко раскритиковал Нурмагомедова за «некрасивые и скучные бои»
В Дагестане и Чечне люди ведут самый здоровый образ жизни
Стало известно, какое наказание ждет ревнивца, жестоко зарезавшего Регину Гагиеву
Ставрополье потратит 492 млн рублей на 319 проектов по развитию села
«Налево пойдешь — закладку найдешь»: на Ставрополье поймали наркодилера-поэта
После урока ОБЖ про оружие дагестанка расстреляла подругу
Ставропольский «Моцарт» выступил вместе с Гергиевым
ЯМыКадыров: чеченцы объявили войну вейперам, на очереди - табачники
4 железноводчанина представят край на первенстве страны по дзюдо
Видео: Дагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах
Нокдаун в первом раунде: Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы
Отдал пистолет в залог: на ставропольца заведено уголовное дело
Ставрополец спланировал ограбление знакомой из-за 10 млн рублей
Стало известно, в каких регионах Северного Кавказа больше любят ЗОЖ