"Много двоек и семерок": ставрополец стал миллионером из-за секретной комбинации
Житель Ставрополя вывел комбинацию чисел, которая бы в разы увеличивала лотерейный выигрыш. Свои сакральные цифры мужчина проверил во время розыгрыша очередного тиража в "Гослото "5 из 36".
Как уверяет пресс-служба организаторов лотереи, он за раз выиграл сразу приз и суперприз. Чтобы достичь этого, нужно указать верные числа в первом и во втором полях билета.
- Участник лотереи из Ставрополя был настроен на победу. При покупке билетов он во втором поле отметил все числа. Таким образом у него получилось сразу четыре комбинации, - сказано в пресс-релизе.
Мужчина отметил числа 07, 12, 22, 27 и 34, а также 04. В общей сложности ставрополец выиграл 16 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU