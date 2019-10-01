На Ставрополье 9-летнего мальчика сбил водитель "Лифана"

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-01T09:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

30 сентября утром в Георгиевском округе в станице Лысогорской водитель машины «Лифан» сбил 9-летнего пешехода, который неожиданно вышел из-за стоящего транспорта. Ребенка доставили в больницу с серьезными травмами. В момент происшествия рядом с мальчиком никого из взрослых не было. Проводится проверка по факту аварии, степень ответственности участников предстоит установить, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU