На Ставрополье 9-летнего мальчика сбил водитель "Лифана"
Ребенок неожиданно вышел из-за стоящей машины
Фото: УИГБДД по СК
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30 сентября утром в Георгиевском округе в станице Лысогорской водитель машины «Лифан» сбил 9-летнего пешехода, который неожиданно вышел из-за стоящего транспорта. Ребенка доставили в больницу с серьезными травмами. В момент происшествия рядом с мальчиком никого из взрослых не было. Проводится проверка по факту аварии, степень ответственности участников предстоит установить, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU