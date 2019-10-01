Карачаевский «Будулай» украл табун лошадей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-01T09:45:35+03:00

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62-летний рецидивист из Карачаево-Черкесской Республики среди белого дня похитил табун лошадей, мирно жующих траву на окраине села. Сумма причиненного ущерба составила 805 тысяч рублей.

Правоохранители смогли поймать любителя парнокопытных только спустя полгода. Предприимчивый пенсионер признался, что большую часть похищенных лошадей успел продать в соседние регионы.

Хозяину неоднократно осужденный «Будулай» вернул только две лошади. А всего их было 19, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино - Балкарской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU