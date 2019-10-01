Видео: в Ставрополе медработники высадили старика на лавочке

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-01T16:38:38+03:00

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Настоящую бурю в соцсетях породило видео со стариком и сотрудником медицинской организации, которое опубликовали в соцсетях в группе о Ставрополе.

Подписчик сообщает, что ролик снят камерой видеонаблюдения по адресу: Серова, 7. Машина, принадлежащая медицинской организации, привезла пожилого мужчину, который не мог самостоятельно ходить, во двор. Водитель усадил его на лавочку, положил рядом пакет с вещами и уехал. Очевидец сообщает, что мужчине 62 года, у него инсульт и привезли его совсем не по адресу.

В полиции города «КП»- Северный Кавказ прокомментировали, что в данный момент проводится проверка по данному видео. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Санитар "Скорой" бросил старика после инсульта на лавочке в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU