В Комсомольском озере Ставрополя не останется ни одной рыбы
Воду спустят, а рыбу отселят
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В Ставрополе рыбу из Комсомольского озера переселят в другие водоемы, пишет Newstracker. Это временная мера, пока реконструкция озера не будет завершена. Модернизация коснется и Пионерского пруда.
Сначала специалисты займутся гидротехническими сооружениями. В водоеме спустят воду, перевезут рыбу.
Планируется заменить водоотводящие лотки. Комсомольское озеро в скором времени станет комфортным благоустроенным местом отдыха с пляжной зоной, расширенной пешеходной зоной и дорожками для бега.
ИСТОЧНИК KP.RU