2019-10-01T16:36:50+03:00
Общество

В Комсомольском озере Ставрополя не останется ни одной рыбы

Воду спустят, а рыбу отселят
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе рыбу из Комсомольского озера переселят в другие водоемы, пишет Newstracker. Это временная мера, пока реконструкция озера не будет завершена. Модернизация коснется и Пионерского пруда.

Сначала специалисты займутся гидротехническими сооружениями. В водоеме спустят воду, перевезут рыбу.

Планируется заменить водоотводящие лотки. Комсомольское озеро в скором времени станет комфортным благоустроенным местом отдыха с пляжной зоной, расширенной пешеходной зоной и дорожками для бега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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