На Ставрополье в аварии с коровой пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-02T09:56:08+03:00

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В Нефтекумском округе из-за коровы на проезжей части в темное время суток госпитализирован 10-летний пассажир. Животное неожиданно появилось на дороге без пастуха. Водитель не успел затормозить и врезался в корову. Медицинская помощь понадобилась ребенку. Разыскивается владелец животного, который понесет административную ответственность. Водитель за рулем всего 2 года, предполагается, что авария спровоцирована его неопытностью, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU