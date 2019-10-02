На Ставрополье в аварии с коровой пострадал ребенок
Неопытный водитель не успел вовремя среагировать на животное
Фото: УИГБДД по СК
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В Нефтекумском округе из-за коровы на проезжей части в темное время суток госпитализирован 10-летний пассажир. Животное неожиданно появилось на дороге без пастуха. Водитель не успел затормозить и врезался в корову. Медицинская помощь понадобилась ребенку. Разыскивается владелец животного, который понесет административную ответственность. Водитель за рулем всего 2 года, предполагается, что авария спровоцирована его неопытностью, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU