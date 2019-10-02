В Пятигорске орудует банда, прокалывающая колеса машин

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-02T11:06:22+03:00

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В Пятигорске в районе Автовокзала орудуют неизвестные, которые режут ножами шины автомобилей. Местные сообщают, что в ночь на 2 октября было испорчено несколько десятков припаркованных на улицах машин. Некоторым порезали сразу по 2 колеса. Автовладельцы вызвали полицейских и надеются, что хулиганов вычислят по камерам видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU