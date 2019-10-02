В ставропольских школах создадут почти 2 тысячи современных кабинетов для точных наук
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил министру образования края Евгению Козюре повысить психологический комфорт при прохождении ЕГЭ для выпускников. Он пояснил, что показателем эффективности будет считать количество школьника, решивших после 9-го класса перейти в 10-ый.
В этом году ставропольские выпускники справились с экзаменами лучше, чем в прошлом. А 100 баллов набрали 84 человека.
Для дальнейшего улучшения показателей в образовании будут созданы современные кабинеты химии, биологии, физики и информатики в школах края. «С нуля» будет создано 253 кабинета, 1699 — модернизировано. Средства на них предусмотрят уже в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU