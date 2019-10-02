2019-10-02T11:33:06+03:00
Общество

В ставропольских школах создадут почти 2 тысячи современных кабинетов для точных наук

«С нуля» будет оборудовано 253 кабинета
Полина ШАПОШНИКОВА
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил министру образования края Евгению Козюре повысить психологический комфорт при прохождении ЕГЭ для выпускников. Он пояснил, что показателем эффективности будет считать количество школьника, решивших после 9-го класса перейти в 10-ый.

В этом году ставропольские выпускники справились с экзаменами лучше, чем в прошлом. А 100 баллов набрали 84 человека.

Для дальнейшего улучшения показателей в образовании будут созданы современные кабинеты химии, биологии, физики и информатики в школах края. «С нуля» будет создано 253 кабинета, 1699 — модернизировано. Средства на них предусмотрят уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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